Natuurbrandje geblust in De Falom

Publicatie: vr 03 augustus 2018 16.38 uur

DE FALOM - De brandweer van Damwâld en De Westereen rukte vrijdag rond 14.00 uur voor een brand aan de Hegewâl in De Falom. Het bleek uiteindelijk allemaal wat mee te vallen. Er was een klein brandje ontstaan in een slootkant.

De brandweer is ter plaatse gekomen en wist het vuur snel te doven.