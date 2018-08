Oplichter verkoopt spulletjes op tippelzone

Publicatie: vr 03 augustus 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige inwoner van Drachten is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden wegens oplichting en een poging tot oplichting veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man heeft geprobeerd een computerwinkel om de tuin te leiden, door zich voor te doen als medewerker van een keukenbedrijf in zijn woonplaats. In eerste instantie lukte dat ook en bestelde de Drachtster, zogenaamd voor de keukenzaak, een laptop en twee tablets.

Dat ging van een leien dakje en de man deed nog een poging: ditmaal bestelde hij twee iPhones 6. Inmiddels had het keukenbedrijf een nota gekregen voor de eerste bestelling. Het bedrijf wist van niets, maar men kende de verdachte wel. Die had de bestellingen onder zijn eigen naam geplaatst. Hij had ooit een paar maanden voor het bedrijf gewerkt. De politie werd ingeschakeld en de Drachtster werd opgewacht door een agent in burger toen hij de iPhones op kwam halen. De Drachtster bekende grif.

Volgens hem was het keukenbedrijf bepaalde financiële beloftes aan zijn adres niet nagekomen. De man had de laptop en de tablets voor 300 euro verkocht op de tippelzone in Groningen. Van de opbrengst had hij boodschappen gedaan, drugs gekocht en hij had een schuld afgelost. Hij zou inmiddels van de drugs af zijn. Om daar zeker van te zijn plaatste de rechter hem onder toezicht van de reclassering. Mocht hij een terugval krijgen en weer drugs gaan gebruiken, dan mag de reclassering hem verplichten zich te laten behandelen.