Fietser gewond op de Wedze in Twijzel

Publicatie: vr 03 augustus 2018 12.36 uur

TWIJZEL - Op de Wedze in Twijzel is vrijdag rond 12.15 uur een fietser gewond geraakt. Ze werd aangereden door een auto die achteruit een erf wilde afrijden. De vrouw reed op een elektrische fiets en mede door de snelheid zag de automobilist haar over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.