CafÃ© Shooters definitief verzegeld en gesloten

Café Shooters definitief verzegeld en gesloten

Publicatie: vr 03 augustus 2018 12.26 uur

DRACHTEN - Het café Shooters aan de Zuidkade in Drachten is vrijdag om 11.00 uur definitief verzegeld door een toezichthouder van de gemeente Smallingerland. Niemand mag het pand de komende zes maanden betreden. Tevens is een sticker op het pand geplakt met de tekst 'drugspand gesloten'.

De uitbater had tot vrijdagochtend de tijd om nog spullen uit het café te halen omdat er vanaf heden niemand meer in het pand mag komen.

De gedwongen sluiting is gedaan op last van burgemeester Tom van Mourik van de gemeente.Uit onderzoek is gebleken dat er werd gehandeld in harddrugs. Uit het politie-onderzoek kwam ook naar voren dat er een handelshoeveelheid harddrugs in het bedrijf aanwezig was.