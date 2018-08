Brandweer redt zinkende rondvaartboot

Publicatie: do 02 augustus 2018 22.19 uur

KOLLUM - De brandweer werd donderdagavond om kwart over acht opgeroepen omdat er een schip in de problemen was in het Kollumer kanaal, ter hoogte van de brug aan Willem Loréweg in Kollum.

De elektrische rondvaartboot ‘Wilhelmina’ uit 1920 maakte een rondvaart met campinggasten. Tijdens de rondvaart liep er plots water in de boot, waarop de schipper zich geen moment bedacht en de boot direct aangelegd heeft en 112 heeft gebeld. De Kollumer brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de boot leeggepompt. De campinggasten konden veilig de boot verlaten. De Rondvaartboot liep flinke schade op.

