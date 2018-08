Uniek woudhuisje wordt gesloopt in Westergeest

Publicatie: do 02 augustus 2018 20.27 uur

WESTERGEEST - Het misschien wel oudste nog bestaande woudhuisje van Friesland, gebouwd rond 1810, wordt gesloopt. Het huis staat in Westergeest en gaat plaatsmaken voor nieuwbouw. Zo laat Stichting Erfgoed Kollumerland weten. In Westergeest noemen ze dit huisje aan de Kalkhuswei ook wel het ‘toerhûske’. Het is namelijk voor een deel opgemetseld met ‘oude friezen’ (kloostermoppen): de stenen die over waren nadat in 1807 de kerktoren (gebouwd rond 1200) verlaagd werd.

Ooit besteedde Rink van der Velde in de Leeuwarder Courant in zijn rubriek ‘Hearken, wat in moai hûske’ aandacht aan dit bijzondere huisje, dit stukje van de toren. De toenmalige eigenaar/bewoner vertelt dat fotografen van heinde en verre kwamen. "Weliswaar is het er later door onoordeelkundige verbouwing niet mooier op geworden, maar het is wel steeds blijven bestaan." aldus Jacqueline Brauwers van Stichting Erfgoed Kollumerland.

In de achttiende en negentiende eeuw kwamen deze woudhuisjes, in feite kleine boerderijtjes, veel voor. Ze bestonden uit een schuur die meestal met riet werd gedekt, en een voorhuis waarvan de kap met pannen werd belegd. De woudhuisjes waren ooit de pareltjes van de Wouden genoemd, maar helaas worden ze ernstig bedreigd. "Ze zijn gesloopt, of lelijk gemoderniseerd. In Friesland zijn er niet veel meer van over. Ook in Drenthe zijn dit soort huisjes, die daar ‘keuterijtjes’ worden genoemd, massaal afgebroken."



Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland vindt het een groot verlies dat dit bijzondere huisje zal verdwijnen. Vanwege het huisje zelf, vanwege het zorgwekkend dalen van het aantal woudhuisjes, vanwege het dorpsaangezicht van Westergeest. "Helaas heeft het toerhûske geen monumentenstatus. Ondanks een appèl van burgemeester en wethouder van de gemeente Kollumerland aan de eigenaar om het huisje te behouden, zal het dus gewoon gesloopt worden."