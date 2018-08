CafÃ© Shooters zes maanden dicht vanwege drugs

Café Shooters zes maanden dicht vanwege drugs

Publicatie: do 02 augustus 2018 13.50 uur

DRACHTEN - Café Shooters aan de Zuidkade in Drachten moet vanaf vrijdag de deuren voor zes maanden sluiten. De gedwongen sluiting is op last van burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Smallingerland.

Uit onderzoek is gebleken dat er door personeelsleden werd gehandeld in harddrugs. Uit het politie-onderzoek kwam ook naar voren dat er een handelshoeveelheid harddrugs in het bedrijf aanwezig was. De burgemeester heeft daarop besloten om het horecabedrijf te sluiten. Het pand aan de Zuidkade 57 zal vrijdag om 11.00 uur worden gesloten en verzegeld door een toezichthouder van de gemeente in samenwerking met politie. Het pand mag de komende 6 maanden door niemand worden betreden.

Ondernemer Wilfred Spronk heeft een reactie achtergelaten op Facebook:

"Met pijn in mijn hart moet ik u helaas mededelen dat café Shooters vanaf as vrijdag 3 augustus gaat sluiten in opdracht van de gemeente Smallingerland ivm handel in drugs. Er is door de CID vastgelegd dat er in de zaak gedeald werd door bepaalde personen maar niet door mij. dit zeg ik er direct bij om het verhaal niet nog mooier te maken."

Spronk denkt dat hij door de maatregel failliet zal gaan en dakloos wordt.