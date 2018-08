Succesvol Concours Hippique Buitenpost

Publicatie: do 02 augustus 2018 11.05 uur

BUITENPOST - Niet 's morgens, maar pas 's middags beginnen. Het heeft de organisatie van Concours Hippique in Buitenpost woensdag goed voldaan. Het was deze keer de 65ste editie van het evenement. Er werd later op de dag gestart om meer pubiek naar het evenement te trekken.

Bij het concours in Buitenpost werd gereden in twee klassen: met tuig- en springpaarden. Bij de tuigpaarden werden drie NK's verreden. Henk Hammers met paard Joppe werd de winnaar in de ereklasse. Ook vorig jaar kwam hij daar als winnaar uit de bus. Bij de hackneys was Els d'Archard van Enschut met paard Here I Am de snelste. Harry de Middelaar met Brandy was de beste bij de enkelspannen. Feike Holtrop werd winnaar in de rubriek vierspannen.

Grote winnaar bij de springpaarden werd Hester Klompmaker uit Buitenpost. Ze won zowel goud als brons. Zilver was er voor Elmar van Hoorn uit Sappemeer.

