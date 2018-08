Ravage bij VV Dokkum na inbraak

Publicatie: wo 01 augustus 2018 13.04 uur

DOKKUM - Er is dinsdagnacht een ravage ontstaan bij een inbraak in de kantine van VV Dokkum op het Harddraverspark in Dokkum. De inbraak werd rond 7.30 uur ontdekt.

Om binnen te komen, zijn er drie ramen met stenen vernield waarna de kantine werd doorzocht. De ravage is groot en er zijn onder andere snoepgoed en Cola Beerenburg blikjes gestolen. De vereniging heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan.