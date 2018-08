Dertig cv-ketels gestolen in FeanwÃ¢lden

Dertig cv-ketels gestolen in Feanwâlden

Publicatie: wo 01 augustus 2018 12.59 uur

FEANWâLDEN - Zo'n dertig cv-ketels zijn deze week buitgemaakt bij een inbraak bij Gewo Feanwâlden aan de Mûnestrjitte in Feanwâlden. In de inbraak vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats tussen 1.30 uur en 2.30 uur.

Op Facebook wordt op een oproep gedaan aan getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien op of rond het industrieterrein van Feanwâlden. "Toen wij dinsdagochtend in onze loods arriveerden, bleek de achterdeur geforceerd, en zo ook de container, waarin zich zo'n 30 tal ketels bevonden! Voor ons dus een gigantische schadepost!" zo laat Jilt Bruning op Facebook weten.

Op de camerabeelden zijn vier mannen te zien die in totaal zo'n 50 minuten in de loods bezig zijn geweest. "Wij vragen een ieder uit te kijken naar zowel Intergas ketels, als ook Ferroli ketels. Deze zijn uitgevoerd in de onderstaande modellen."

Intergas kombi kompakt 24/18 CW3

Intergas kombi kompakt 28/24 CW4

Intergas kombi kompakt 36/30 CW5

Intergas kombi kompakt 36/48 CW5

Ferroli BlueSense CW3

Ferroli BlueSense CW4

Ferroli BlueSense CW5