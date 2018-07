Anouska Koster wint wielrennen in Surhuisterveen

Publicatie: di 31 juli 2018 17.52 uur

SURHUISTERVEEN - Wielrenster Anouska Koster uit De Westereen heeft dinsdag het wielrennen in Surhuisterveen gewonnen. Ze was met overmacht de sterkste en kwam alleen over de finish. Als tweede eindigde Evy Kuijpers en een derde plek was er voor Racquel Sheath uit Nieuw-Zeeland.

Tijdens de race waren de klinkers eventjes spiegelglad door een regenbui. Er ontstonden enkele valpartijen. Koster zelf wist de dans te ontspringen en won uiteindelijk de ronde. Het is de eerste keer dat Koster wint in Surhuisterveen. In 2012 werd ze tweede.

