Grensrechter moet scheids smartengeld betalen

Publicatie: di 31 juli 2018 15.36 uur

LEEUWARDEN - Een 62-jarige inwoner van Beetsterzwaag moet 150 euro smartengeld betalen aan de scheidsrechter die op 15 mei 2016 de voetbalwedstrijd De Sweach tegen Fochteloo floot. Politierechter Christine Koelman oordeelde dat de Beetsterzwaagster tijdens die wedstrijd in zijn hoedanigheid als grensrechter de scheidsrechter heeft bedreigd. Na een discutabele beslissing van de scheids was de grensrechter op hem af gelopen. Volgens de scheidsrechter had de grensrechter geroepen dat hij hem na de wedstrijd in de bestuurskamer 'total loss' zou slaan.

Haat in de ogen

De Beetsterzwaagster zou vloekend en tierend op de scheidsrechter af zijn gerend. Terwijl de scheids de haat in de ogen van de grensrechter zag, zou deze zijn vlag keihard tegen zijn borst hebben gegooid. De scheidsrechter zou enorm geschrokken zijn, hij had het gevoel dat de grensrechter hem in elkaar wou slaan. Er moest toen nog tien minuten gespeeld worden. De wedstrijd werd aanvankelijk gestaakt, maar uiteindelijk maakten de ploegen de 90 minuten vol. De grensrechter kreeg de rode kaart, zijn taak werd door iemand anders overgenomen.

Negen wedstrijden schorsing

De man kreeg negen wedstrijden schorsing van de KNVB. Zelf zei hij dat het allemaal niet zo extreem was geweest als de scheidsrechter had geschetst. Omdat hij het niet eens was met de scheidsrechterlijke beslissing -die liet doorspelen terwijl de bal over de achterlijn was geweest, waarna De Sweach een penalty tegen kreeg- was hij volgens zijn zeggen rustig op de man af gelopen, om zijn onbegrip te uiten. De scheidsrechter zou hem als een klein kind hebben toegesproken: 'Jij moet naar de kant met je vlaggetje, met jou heb ik niks te maken'.

Vlag op de grond

Op dat moment zou de Beetsterzwaagster de vlag op de grond hebben gegooid en gezegd hebben dat de scheidsrechter het dan zelf maar moest doen, als hij het beter wist. Zijn lezing werd in grote lijnen bevestigd door twee getuigen, waaronder de aspirant-trainer van De Sweach, die als toeschouwer achter het doel stond, dichtbij waar het incident zich afspeelde. De Beetsterzwaagster had bij de politie verklaard dat hij tegen de fluitist had gezegd 'Als ik zin heb, dan ben je na de wedstrijd van mij'.

Geen hoge pet

De verdachte zei dat het incident voortkwam uit een opeenstapeling van gebeurtenissen. De scheidsrechter zou hem de hele wedstrijd genegeerd hebben. Ook toen hij, vlak voor de penalty werd gegeven, vlagde voor een doeltrap zou de fluitist hem links hebben laten liggen. Hij had sowieso al geen hoge pet op van de scheids, die een week eerder al problemen zou hebben gehad bij een wedstrijd van Houtigehage. De scheidsrechter zou uiteindelijk helemaal zijn gestopt met fluiten, mede door het voorval bij De Sweach. Hij had voor de zitting een vordering tot schadevergoeding ingediend, onder meer voor de vergoedingen van de KNVB die hij was misgelopen.

Geen rooie cent

De Beetsterzwaagster had de indruk dat de man er een slaatje uit probeerde te slaan. 'Ik betaal hem geen rooie cent', zei hij stellig. Hij voegde er aan toe dat hij in een carrière van 50 jaar in het amateurvoetbal zoiets nog nooit had meegemaakt. Hij was wel bereid om een boete te betalen. De rechter deed het toch andersom: de verdachte kreeg een voorwaardelijke boete van 250 euro en hij moet 150 euro smartengeld aan de scheidsrechter betalen. Die had het dubbele gevraagd. De Beetsterzwaagster was het er uiteindelijk toch wel mee eens. 'Dit speelt al twee jaar. Ik betaal die man 150 euro, dan ben van hem af', zei hij, voor hij de zaal verliet.