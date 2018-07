Zwakke ooievaar gered vanaf hoge silo

Publicatie: di 31 juli 2018 10.39 uur

TERWISPEL - Met hulp van de brandweer van Heerenveen heeft de Dierenambulance Zuid-Oost Friesland deze week een ooievaar gered vanaf een hoge silo. De eigenaar had de hulpdienst ingeschakeld omdat er al één ooievaar uit het nest op de silo was gevallen. Zijn broertje of zusje zat nog in het nest. De twee waren verlaten.

Dankzij de hoogwerker van de brandweer kon de bovenkant van de silo worden bereikt. De medewerkers van de dierenambulance zijn meegegaan in het bakje en hebben de ooievaar kunnen pakken. Het dier is daarna overgebracht naar het vogelasiel de Fûgelhelling waar hij de nodige zorg krijgt.