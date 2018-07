Caravan vliegt over de kop op A7 bij Drachten

Publicatie: ma 30 juli 2018 15.54 uur

DRACHTEN - Een caravan achter een auto is maandagmiddag over de kop gegaan op de snelweg A7 bij Drachten. Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur ter hoogte van de afslag naar Ureterp (in de richting Groningen).

Bij het ongeval draaide de auto zo'n 180 graden en de caravan kwam op de zij op de vangrail tot stilstand. Bij het ongeval kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Er moesten twee bergingsvoertuigen aan te pas komen om alles te bergen.

Vanwege het ongeval was er enige tijd hinder voor het verkeer. Er ontstond een kleine file en de vluchtstrook was alleen beschikbaar voor het doorgaande verkeer.