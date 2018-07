Verdachte: 'Kan niet zonder drank'

Publicatie: ma 30 juli 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige inwoner van Sneek is maandag bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. Op 9 februari vorig jaar was de man de woning van zijn toenmalige vriendin aan de Kobbe in Dokkum binnengedrongen. De Sneker was dronken en de vriendin wilde hem niet in huis hebben. In eerste instantie ging de man weg, maar later kwam hij terug. Nadat hij was aangehouden zei hij dat zijn nekharen overeind waren gaan staan omdat zijn vriendin de politie belde.

Dik twee maanden later, op 20 april, werd de man opnieuw aangehouden, nadat hij bij de Poiesz in zijn woonplaats een fles vermouth en een pak beenham had gestolen. De Sneker bekende dat hij niet zonder drank kan. De 'Dokkumer' zaak was in eerste instantie geseponeerd zodat de hulpverlening met de man aan de slag kon. Omdat hij in april weer de fout in ging, kwamen beide zaken alsnog voor de rechter. Naast een alcoholprobleem, kampt de Sneker met schulden en psychische problemen. Hij staat op de wachtlijst voor een opname.