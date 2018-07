Crossmotor komt in botsing met fietser in Sumar

Publicatie: zo 29 juli 2018 20.08 uur

SUMAR - De bestuurder van een crossmotor is zondag aan het begin van de avond in botsing gekomen met een fietsster in Sumar. Het ongeval gebeurde op de Damsingel. De crossmotor kwam vanaf de brug en reed naar beneden richting de Damsingel. Het slachtoffer reed op een elektrische fiets en kwam vanuit het park (onder de brug door) en reed ook in dezelfde richting naar de Damsingel.

Op de plek waar de twee wegen bij elkaar komen kwamen ze met elkaar in botsing. De vrouw op de fiets raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS