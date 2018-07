Profronde: Tourwinnaar Geraint Thomas komt

Publicatie: zo 29 juli 2018 18.11 uur

SURHUISTERVEEN - Geraint Thomas, de winnaar van de Tour de France, maakt dinsdag 31 juli a.s. zijn opwachting in de 37e Profronde van Surhuisterveen. Op de voorlaatste dag, in de tijdrit, stelde de 32-jarige Brit zijn Tourzege veilig. Daarmee heeft Surhuisterveen de nummers één en twee van de Tour op de deelnemerslijst staan. In een eerder stadium was al Tom Dumoulin gecontracteerd.

Thomas is de tiende gele truidrager die dinsdag in Surhuisterveen van start gaat.

“Wij hadden onze zinnen gezet op de Tourwinnaar,” meldt Erik Jager namens de organisatie, Stichting Wielercomité Surhuisterveen. “Het heeft wat zweetdruppels gekost, maar vanmorgen was de deal rond. Een hele opluchting.” De komende twee weken is Thomas in de Na-Tour criteria alleen in Fryslân te bewonderen.

Uniek voor de Na-Tour criteria is dat nummers één en twee van de Tour hun opwachting maken.“ Dit kan een mooie revanche worden in de strijd om de Gouden Fiets, de ereprijs van de Profronde van Surhuisterveen. Wij kijken er naar uit,” vertelt Jager.

In een eerder stadium waren al de noorderlingen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) vastgelegd. Vandaag zijn ook Luke Rowe (Team Sky), Laurens ten Dam (Sunweb) en Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ) aan het deelnemersveld toegevoegd.

De start van de Profronde van Surhuisterveen is om 19.00 uur. Vooraf worden de Tourrenners gehuldigd. De toegang is gratis!