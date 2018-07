Dichtdraaiende brug ramt schip in Stroobos

Publicatie: zo 29 juli 2018 17.28 uur

STROOBOS - Een onder Duitse vlag varend schip is zondagmiddag door de dichtdraaiende brug van Stroobos geramd. De brug is na het voorval gestremd voor zowel het verkeer over de weg, als het scheepvaartverkeer. Na het ongeval lagen er al enige schepen te wachten.

Het schip, de Synthese II, raakte beschadigd aan de stuurhut. Hoe lang de stremming zal duren, en hoeveel de schade aan boot en brug zijn, is nog niet bekend. Het wegverkeer kan omrijden via de bruggen bij Eibersburen en Blauforlaet.

De storing was zondag rond 20.45 uur verholpen.

