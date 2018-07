Buurtbewoners in Dokkum bedreigd door man met mes

Publicatie: zo 29 juli 2018 13.53 uur

DOKKUM - Aan de Mearsloatswal in Dokkum heeft zich vrijdagavond een bizarre situatie voorgedaan. Een groepje buurtbewoners stond op de Mearsloatswal in de stad te kijken naar de bloedmaan.

Een van de buurtbewoners lag al op bed en had al meermaals uit het raam geschreeuwd: jullie moeten allemaal stiller doen. Ik wil graag slapen. Uiteindelijk is de man met een mes naar buiten gelopen en stapte hij op de groep buurtbewoners af. Nogmaals noemde de man: het moet nu écht stiller worden.

Iemand uit de groep stapte op de man af om hem te kalmeren. Daarop begon de man met het mes te dreigen. Vervolgens ging de man weer naar binnen in zijn woning. Intussen was de politie al gebeld en zij kwamen met veel eenheden ter plaatse. De man die bedreigd is heeft geen aangifte gedaan, daarmee is de kous voor de politie op zo’n moment ook af. Aldus de persvoorlichting van Politie Noord Nederland.



Agenten zijn nog wel bij de dreigende man binnen geweest en hebben gevraagd of hij iemand bedreigd heeft met een mes. Dit ontkende de man, waarna alle voertuigen weer vertrokken.