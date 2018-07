Auto op de kop in de sloot langs N31

Publicatie: za 28 juli 2018 20.07 uur

NIJEGA - Op de N31 nabij Nijega is zaterdagavond een auto op de kop in de sloot terecht gekomen. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en kwam via de vangrail in de sloot terecht. Hij raakte bij het ongeval niet gewond.

Bij de bestuurder is een alcoholtest afgenomen, maar dit slaagde niet. Omdat er daarom niet vastgesteld kon worden of de man wel of niet onder invloed was werd hij meegenomen naar het politiebureau om daar een test te doen.

Zowel de auto als de vangrail raakten beschadigd door het ongeval. De auto is door een berger meegenomen.

