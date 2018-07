Boerendag doet publiciteitsstunt met krokodil

Publicatie: za 28 juli 2018 12.48 uur

WâLTERSWâLD - Er is zaterdag online enige paniek uitgebroken toen de organisatie van de Paardendagen in Driezum / Wâlterswâld op Facebook een bericht plaatste over een ontsnapte krokodil op de Boerendag. Het dier was meegekomen met Ferry Torrez die een show verzorgd met verschillende reptielen. Het dier raakte even na 12.00 uur vermist.

In 45 minuten tijd werd het bericht op Facebook meer dan 100 keer gedeeld en de organisatie liet vervolgens met een nieuw bericht weten dat de krokodil weer gevonden was. Het lijkt er echter op dat er sprake is van een publiciteitsstunt die uit de hand is gelopen. Ferry Torrez liet de politie namelijk weten dat er nooit een krokodil ontsnapt was.