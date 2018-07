Veel mensen komen naar maansverduistering kijken

Publicatie: za 28 juli 2018 00.57 uur

ANJUM - Vrijdag was de langste volledige maansverduistering van deze eeuw. De maan kwam om 21.30 uur op, de volledige verduistering was rond 22.20 uur. Om 23.15 uur was de maansverduistering voorbij. Op de dijk langs de H.M Gerbrandywei nabij Lauwersoog waren deze avond veel mensen neergestreken om de maansverduistering, de bloedmaan ook wel genoemd, niet te missen.

Veel mensen hadden op deze zwoele zomeravond hun camera of verrekijker meegenomen. Camera's met telelenzen stonden in rijen opgesteld om zo de mooiste foto's van de maansverduistering te maken. Uiteindelijk kon men de maansverduistering aanschouwen.

FOTONIEUWS