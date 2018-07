29e Paardenmarathon Driezum-WÃ¢lterswÃ¢ld

29e Paardenmarathon Driezum-Wâlterswâld

WâLTERSWâLD -

Vrijdagmorgen om 09.30 uur ging de Paardenmarathon van start met dit jaar zo'n 125 aanspanningen. Maandenlang is er door een groot aantal, veelal jonge, vrijwilligers gewerkt aan de elf fraaie hindernissen in de dorpen Damwâld, Wâlterswâld en Driezum.

Het doel is om het parcours zo snel mogelijk en foutloos te rijden. De menners die deze kunst het beste beheersen mogen zich aan het einde van de dag "Open Fries Kampioen Paardenmarathon” noemen, een titel om trots op te zijn. De hele marathon was van dichtbij te volgen en is gratis toegankelijk voor het publiek.

De deelnemers kwamen vanuit het gehele land naar dit prachtige evenement voor de paardenliefhebber. Er waren dit jaar aanspanningen vanuit België en ook dit jaar weer een aanspanning uit Weimar, Texas (USA).

Dit jaar reden de deelnemers in verband met het extreme warme weer maar een halve marathon. De vaardigheidsproef (eerste hindernis) moest door alle deelnemers worden gedaan, waarna de aanspanningen met pony's alleen de even hindernissen deden en de aanspanningen met paarden alleen de oneven hindernissen.

Naast deze maatregel waren er op diverse plaatsen extra waterpunten voor de dieren en menners geregeld. Ook werden er door dierenartsen extra controles gedaan.

Om 18.00 uur was er op het hoofdterrein de Barrel Race, gevolgd door de Stoelendans te paard en diverse demonstaties. Aansluitend werden de winnaars van de Paardenmarathon 2018 gehuldigd.

