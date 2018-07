Fietsendief moet Ameland op staande voet verlaten

Publicatie: vr 27 juli 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - De vakantie van een 34-jarige Zwollenaar en zijn vriendin duurde een paar dagen korter dan het stel had gepland. De twee waren vorig jaar zomer op Ameland, waar de man de fiets van een eilandbewoonster had gestolen. Meteen toen de diefstal uitkwam, kon de man zijn biezen pakken: hij en zijn vriendin kregen een half uur om de camping en het eiland te verlaten. Vrijdag zat de Zwollenaar tegenover politierechter Marc Brinksma.

Bij receptie achterlaten

Hij zei dat hij de fiets in de bosjes zag liggen en 'iets' in hem had gezegd dat hij het rijwiel mee moest nemen. Hij wilde de fiets tijdens de vakantie gebruiken, bij vertrek zou hij het karretje dan bij de receptie van de camping achterlaten. Zover zou het niet komen: de volgende dag zag de vriend van de eigenaresse de fiets bij de Jumbo staan. De man belde de politie. Toen de Zwollenaar boodschappen had gedaan en weg wilde fietsen, werd hij in de kraag gegrepen.

Bijstandsuitkering

De vakantie was meteen voorbij. Het ging ook nog om een gesponsord uitje: zijn vriendin had destijds een bijstandsuitkering, de vakantie werd door een stichting gefinancierd. Het zat de man dwars dat behalve de camping ook die instantie op de hoogte was gebracht van de diefstal. De Zwollenaar kon een strafzaak voorkomen door een transactie van 300 euro te betalen. Hij vond eigenlijk dat zijn straf groot genoeg was geweest doordat hij van het eiland was gestuurd.

Vervelende consequentie

Met dat laatste hield de rechter enigszins rekening. 'Dat was een vervelende consequentie'. Het was ook niet echt een doorsnee diefstal geweest, vond Brinksma. 'U hebt de fiets gebruikt alsof die van u was. Het was meer een soort verlengd joyriden'. Omdat de Zwollenaar geen strafblad had en er niet omheen had gedraaid dat hij de fiets had gepikt, legde de rechter een boete van 100 euro op, plus 200 euro voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.