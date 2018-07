Man opgepakt voor bosbranden in Appelscha

Publicatie: vr 27 juli 2018 14.11 uur

APPELSCHA - De politie heeft donderdagmiddag een 26-jarige man uit Appelscha opgepakt voor betrokkenheid bij de bosbranden in Appelscha. Dat meldt de LC. De twee branden vonden eerder deze week plaats in het bos aan de Sanatoriumweg.

De politie wilde niet zeggen hoe de branden zijn gesticht. Er bestond dinsdagavond gelijk al een vermoeden van brandstichting omdat er in de bossen sprake was van twee brandhaarden. De brandweer had de branden redelijk vlot onder controle.