Boete voor achterlaten hond in warme auto

Publicatie: vr 27 juli 2018 12.58 uur

LEEUWARDEN - Een 57-jarige inwoner van Heerenveen heeft vrijdag bij de politierechter in Leeuwarden een boete gekregen omdat hij zijn hond op 25 mei vorig jaar in Heeg in een warme afgesloten auto had achtergelaten. Omstanders zagen 's avonds rond kwart over 8 dat het dier, een Australische herder, het warm had. De hond zat hijgend op de passagiersstoel, met de tong uit de bek. Het was die dag volgens officier van justitie Rink Janssens zo'n 20 tot 25 graden.

Twintig minuten

De auto, een VW Transporter, stond in de volle zon, de ruiten stonden aan beide kanten op een kier. Een van de agenten stak zijn hand door het geopende raam en voelde dat het in de auto warm was. Ruim een half uur nadat ze door omstanders waren aangesproken, kwamen de agenten de eigenaar van de hond tegen. Die zei dat hij de hond hooguit een twintig minuten in de auto had gelaten. Volgens hem kon het dier goed tegen de warmte.

Snelkookpan

Een auto warmt volgens de officier snel op en verandert al heel gauw in een soort snelkookpan. Van honden is bekend dat ze razendsnel opwarmen en dat ze slecht kunnen afkoelen. Janssens: 'Het is al jaren bekend dat je een hond niet in een auto moet achterlaten'. De officier vond dat de Heerenvener het welzijn van zijn hond ernstig had benadeeld door het dier in de auto achter te laten.

Beknopte dossier

Het dier heeft het avontuur overigens overleefd. Rechter Marc Brinksma was het met de officier eens. Brinksma ging er vanuit dat de hond waarschijnlijk nog langer dan 35 minuten in de auto heeft gezeten. Vanwege het beknopte dossier kon de ernst van de situatie volgens de rechter niet eenvoudig vastgesteld worden, maar hij volgde toch het voorstel van de officier en legde aan de verdachte een boete van 375 euro op. De man verscheen zelf niet op de zitting.