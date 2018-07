Drachtster opgepakt voor poging tot doodslag

LEEUWARDEN - Een 23-jarige man uit Drachten is donderdagavond door de politie aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man was rond 20.15 uur betrokken bij een vechtpartij bij het gerechtsgebouw op het Zaailand in Leeuwarden. De Drachtster zou een 25-jarige man uit Schoonoord tegen het hoofd hebben geschopt terwijl hij op de grond lag.

Het 25-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond aan de neus. Hij is behandeld door het ambulancepersoneel. Meerdere getuigen legden bij de politie een verklaring af en er was een filmopname beschikbaar. Daarop was te zien hoe de mishandeling plaatsvond. Aan de hand van het signalement kon om 20.35 uur op de Boterhoek de 23-jarige Drachtster opgepakt worden. Hij is ingesloten en het onderzoek is in volle gang.