De Paardenmarathon Driezum-WÃ¢lterswÃ¢ld aangepast

De Paardenmarathon Driezum-Wâlterswâld aangepast

Publicatie: vr 27 juli 2018 09.11 uur

DRIEZUM - Naar aanleiding van de hoge temperaturen die voorspeld worden voor vrijdag, heeft het bestuur samen met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie besloten om de Paardenmarathon aan te passen. De wedstrijd zal verreden worden over de helft van het aantal hindernissen.

Alle combinaties zullen de vaardigheidsproef rijden. Vervolgens zullen de categorieën enkelspan paard, dubbelspan paard, vierspan paard en tandem paard alleen de hindernissen met de oneven nummers rijden. De categorieën enkelspan pony, dubbelspan pony, vierspan pony en tandem pony zullen de hindernissen met een even nummer rijden. Elke deelnemer zal wel in alle hindernissen te zien zijn. In de hindernissen die niet meetellen voor het klassement dient men alleen de start en finish te rijden. De eerder aangekondigde maatregelen zullen eveneens van kracht blijven.

Stichting Paardendagen Driezum-Wâlterswâld organiseert dit jaar de 29e editie van de Paardendagen op 26, 27 en 28 juli. Op donderdag ging het feest van start met de Nacht van de Paardendagen. Vrijdag vindt het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon plaats, gevolgd door de Boerendag op zaterdag.