Warmste nacht ooit gemeten

Publicatie: vr 27 juli 2018 09.09 uur

BURGUM - In De Bilt is het afgelopen nacht niet kouder geworden dan 23,6 graden. Daarmee was het niet alleen een officiële tropennacht, maar zelfs de warmste nacht ooit gemeten. Het absolute record voor de minimumtemperatuur in De Bilt stond op 20,8 graden en dateerde van 9 augustus 2004.

De weerstations op WâldNet registreerden om 6.20 uur de laagste temperatuur en het gemiddelde was hier 21,9 graden Celsius. Overdag werd het 35 graden Celsius. Ook vrijdag en vrijdagnacht zal de temperatuur nog hoog zijn.