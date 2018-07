Woning verwoest door uitslaande brand

Publicatie: vr 27 juli 2018 09.03 uur

TYTSJERK - Een woning aan de Klaverkamp in Tytsjerk is donderdagnacht in vlammen opgegaan. Bij aankomst van de brandweer sloegen metershoge vlammen al uit de woning. Volgens de brandweer gin het in eerste instantie om een zolderbrand. Er waren geen mensen meer aanwezig. Wel moesten de buren hun huis verlaten in verband met de brand.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. De bovenverdieping en de zolder zijn volledig uitgebrand. Ook aangrenzende woningen hebben forse schade opgelopen. Het vinden van de brandkranen bleek een lastige klus aangezien er auto's op geparkeerd stonden.

