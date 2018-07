Brand in struiken langs Oprijlaan in Drachten

Publicatie: do 26 juli 2018 23.23 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest donderdagavond uitrukken voor een brand in de bosschages langs de Oprijlaan in Drachten. De brandweer is snel ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

Er bestaat een vermoeden van brandstichting en daarom is de politie ter plaatse gekomen. Omstanders werden gecontroleerd op hun ID. Er is tevens een Burgernet-actie op touw gezet waarop deelnemers werden opgeroepen uit te kijken naar man van 20-30 jaar oud die een Heerenveen t-shirt droeg en korte broek.