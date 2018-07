Alle Friese bruggen blijven dicht vanwege hitte

Publicatie: do 26 juli 2018 22.33 uur

BURGUM - Door de hoge temperaturen blijven alle provinciale bruggen in Friesland tot nader orde gesloten. Dat heeft provincie Fryslân donderdag besloten. Dit doen ze om storingen in de bruggen te voorkomen.

De afgelopen periode hadden diverse bruggen in de regio last van de hitte. Met name de brug bij Burgum had veel last van de temperatuur. Wanneer de bruggen weer bediend zullen worden is niet bekend.