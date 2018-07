Opening Menpad WÃ¢lterswÃ¢ld

Opening Menpad Wâlterswâld

Publicatie: do 26 juli 2018 20.40 uur

WâLTERSWâLD - Donderdagmiddag heeft gedeputeerde Johannes Kramer het nieuwe menpad tussen Wâlterswâld en Broeksterwâld geopend.

Een menpad is een pad voor menners met hun paard en wagen. Een goed-getimede oplevering, want dit weekend kunnen ruiters tijdens de Paardendagen direct gebruik maken van het nieuwe pad.

Johannes Kramer, Lenet Venekamp (voorzitter van de Paardendagen) en Kees Wielstra (wethouder van Dantumadiel) spraken enkele woorden voorafgaand aan de opening.

De provincie Fryslân werkt samen met de omliggende gemeenten aan de omgeving rondom de Centrale As. Een grote wens vanuit de streek was om men- en ruiterroutes aan te leggen in het gebied. Eerder werd er al een pad aangelegd tussen de Dammeloane en de Johannes Durksloane bij Broeksterwâld. Het nieuw geopende gedeelte sluit hier op aan. Zo ontstaat er één mooie menroute.

