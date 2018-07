Coniferenhaag in brand Niawier

Publicatie: do 26 juli 2018 20.20 uur

NIAWIER - Donderdagavond is een coniferenhaag in brand gevlogen aan de Auck Doniastrjitte in Niawier. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling die van verre te zien was.

De buurman die te hulp schoot met een tuinslang kon vanwege de lagere druk op de waterleiding niet veel uithalen. De brandweer van Ternaard kwam ter plaatse en heeft de brand geblust.

Twee oudere bewoners in een naastgelegen woning werden door omstanders uit hun huis gehaald omdat de rook over hun huis ging.

Naast de heg, die volledig verloren ging, was er ook schade aan de houten schuur die na een eerdere brand nieuw was geplaatst. De kunststof dakgoot is volledig weggesmolten.

FOTONIEUWS