Warme weer: gemeenten strooien zout

Publicatie: do 26 juli 2018 14.35 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel is donderdag begonnen met het strooien van zout op bepaalde plekken waar asfalt ligt. Door het warme weer kan het asfalt (waar recent zogenaamde slijtlagen zijn aangebracht) zacht en plakkerig worden. Dat heet in vaktaal 'zweten of vetslaan'. Dit gebeurde onder andere op de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum.

De gemeente controleert alle plaatsen en gaat ze afstrooien met strooizout of schelpen. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt het asfalt. Daarnaast onttrekt het strooizout ook vocht aan het asfalt, waardoor het minder plakkerig wordt. Vorige week is de gemeente Achtkarspelen ook al op deze manier gestart met het zoutstrooien.