OfficiÃ«le hittegolf in Nederland een feit

Officiële hittegolf in Nederland een feit

Publicatie: do 26 juli 2018 11.58 uur

BURGUM - In Nederland is sprake van een hittegolf. In De Bilt is om 11.20 uur de temperatuur naar 30 graden gestegen. Daarmee is het op het landelijke hoofdstation voor de derde maal tropisch warm en kunnen we spreken van een officiële hittegolf. Sinds 11.50 uur is het in Friesland ook boven de 30 graden. In Friesland was het dinsdag en woensdag enkele graden koeler dan in De Bilt.

Omdat de temperatuur op het landelijke hoofdstation al sinds 15 juli hoger is dan 25 graden telt de hittegolf meteen al 12 dagen. De vorige officiële hittegolf was in 2015 en liep van 30 juni tot 5 juli. De huidige hittegolf kan volgens de laatste berekeningen een recordlengte van 24 dagen bereiken.

Met het passeren van de 30 graden is het officieel tropisch warm, maar in de middag wordt het nog veel warmer. Vrijdag wordt het hoogtepunt van de hitte verwacht en kan het in Noord-Limburg zelfs ruim 38 graden worden. In De Bilt wordt het mogelijk 36 graden.