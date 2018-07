Gestolen kruiser duikt op in Grou

Publicatie: wo 25 juli 2018 19.42 uur

GROU - De waterpolitie heeft woensdag een gestolen kruiser bij Grou teruggevonden. De boot was ongeveer een maand geleden gestolen uit de Zweedse Haven in Groningen.

Het motorjacht lag aan een Marrekrite-ligplaats en de romp van de kruiser, die een opvallende rode kleur had, was beige geverfd. Ook de naam van de boot was overgeschilderd. De politie heeft de kruiser in beslaggenomen en er is een verdachte aangehouden op verdenking van diefstal.