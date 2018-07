Zwemmen in open water: waterkwaliteit is slecht

Publicatie: wo 25 juli 2018 19.26 uur

LEEUWARDEN - Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen verslechtert de waterkwaliteit. Dat laat het Wetterskip Fryslân weten. Zwemmen in open water is daardoor een steeds groter risico. Op steeds meer officiële zwemlocaties in Friesland is blauwalg geconstateerd. Wetterskip Fryslân meet de kwaliteit van water elke week op die locaties. Officiële zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, wordt twee wekelijks gecontroleerd.

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het zwemwater in Fryslân. Op de site www.zwemwater.nl kunt u zien waar gezwommen

kan worden.