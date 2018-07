Wetterskip FryslÃ¢n stelt beregeningsverbod in

Wetterskip Fryslân stelt beregeningsverbod in

Publicatie: wo 25 juli 2018 11.47 uur

BURGUM - Het Wetterskip Fryslân stelt vanaf donderdag een beregeningsverbod in. Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Bij het huidig gebruik lukt het niet voldoende om alle peilen in de poldersystemen goed te handhaven. Door de aanhoudende droogte volgt er daarom vanaf donderdag 26 juli, een onttrekkingsverbod van water uit oppervlaktewater en uit grondwater voor beregening of irrigatie voor graslanden. Dit geldt voor particulieren en agrariërs met uitzondering van openbare sportvoorzieningen.

In een volgende stap wordt bij toenemend watertekort het beregeningsverbod uitgebreid voor alle granen, inclusief mais en snijmais.

Boetes

Er mag dus geen grasland meer besproeid worden. De overige gewassen mogen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s beregend worden. Wetterskip Fryslân gaat vanaf donderdag 26 juli hierop toe zien en bij overtreding worden gelijk boetes uitgedeeld.