Brandweer blust buitenbrand nabij Baukewyk

Publicatie: di 24 juli 2018 20.19 uur

HARKEMA - Dinsdagavond werden de brandweerkorpsen van Surhuisterveen en Drogeham naar Harkema gestuurd voor een buitenbrand. Aangekomen bij de ijsbaan bij De Wide Pet, bleek de brand toch nog een sloot te ver.

Daarop is het korps van Surhuisterveen weer terug gereden naar Surhuisterveen om vanaf de Blauwhuisterweg naar de brandhaard te rijden. Het korps van Drogeham was niet meer nodig en rukte in naar de kazerne.

Het lukte het korps van Surhuisterveen om de brandhaard te bereiken en het vuur te blussen.

