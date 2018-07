Code oranje voor extreme hitte in het land

Publicatie: di 24 juli 2018 17.33 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor extreme hitte in het land. Het geldt voor heel Nederland met uitzondering van het Waddengebied.

Deze week is het tropisch warm. Met name donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35°C of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20°C. Code oranje gaat in vanaf woensdagochtend.

Wees goed voorbereid. Zie ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM.