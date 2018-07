Volop gezelligheid tijdens de Paardendagen

Publicatie: di 24 juli 2018 13.55 uur

DRIEZUM - Al jaren staat het laatste weekend van juli bij veel mensen met rood gemarkeerd in de agenda. Spektakel genoeg op 26, 27 en 28 juli, want dan kunt u met de hele familie genieten van spectaculaire shows, gezellige activiteiten voor jong en oud en uiteraard mag een vrolijke muzikale noot niet ontbreken. De organisatie is er wederom in geslaagd om van deze Paardendagen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Ben u er ook bij?

Donderdag: Nacht van de Paardendagen

Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon op vrijdag. Daarna barst het feest los. Om te beginnen is iedereen van harte welkom op donderdagavond in de feesttent bij de Nacht van de Paardendagen. Diverse bekende artiesten zullen op het podium verschijnen, met als topper Dennie Christian. En ken jij het liedje ‘ Liever te dik in de kist,…’? Met Stef Ekkel wordt het sowieso een topavond.

Vrijdag: De Paardenmarathon

Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige dag op met veel indrukken en gezelligheid. Voor de bezoeker is het aan te raden de fiets te nemen zodat u op de aangewezen route alle hindernissen veilig kunt bereiken. Onderweg kunt u ook genieten van een hapje en drankje en natuurlijk even gezellig bijpraten met bekenden die u vast deze dag in grote getale zult treffen.

Deelnemers

Nadat dit jaar de inschrijving was geopend was het maximum inschrijvingen snel bereikt. De menners komen graag naar Driezum-Wâlterswâld. Tijdens de Paardendagen komt niet alleen de Nederlandse top naar Driezum-Wâlterswâld, maar is er ook internationale deelname. Er zijn diverse deelnemers vanuit België en er is zelfs een deelnemer overgevlogen vanuit de Verenigde Staten.

Hindernissen

De elf spectaculaire hindernissen van de Paardendagenmarathon zijn alom bekend. Het hele jaar wordt er door de bouwcommissie vergaderd, om voor zowel deelnemers als publiek een geweldige dag te verzorgen. Veel aandacht wordt besteed aan de aankleding en uitdaging.

De hindernissen worden zo geconstrueerd, dat er verschillende routes mogelijk zijn. Een team met een enkelspan pony kan kiezen voor een korte, maar moeilijke weg. Een team met een vierspan zal kiezen voor een lange ruimere weg. Zo kan elke categorie kiezen voor zijn eigen alternatief. Natuurlijk is er in verband met de hitte extra rekening gehouden met het dierenwelzijn. Ook wordt er extra goed gezorgd voor de deelnemers en de vrijwilligers bij de hindernissen.

Het wordt weer een prachtig spektakel met veel kijkplezier en gezelligheid. We zien u graag langs de route om de deelnemers aan te moedigen. Alvast veel plezier.

Zaterdag: De Boerendag

De Boerendag staat bij jong en oud bekend als de gezelligste gezinsdag van het jaar. Generatie na generatie komt deze laatste zaterdag in juli naar Wâlterswâld om met de hele familie te genieten van de vele shows en keuringen. Spektakel genoeg op 28 juli, met onder andere de motor trial show van stuntman Alex van den Broek en de verbluffende trucs van Famke Dijkstra met haar pony Sparkling Spikkel.

Volop dier(en)plezier

Naast de traditionele, jaarlijkse keuringen van koeien en geiten, mogen wij dit jaar kleindiervereniging PKV Frisia verwelkomen met een heuse zomershow. Hierbij kan het publiek genieten van de mooiste konijnen, cavia's, watervogels, hoenders en dwerghoenders. Daarnaast zijn er nog diverse demonstraties waaronder een vrijheidsdressuurdemonstratie, schapendrijven, een roofvogelshow en oude ambachten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Kortom; een bezoekje is meer dan de moeite waard.

Een dag voor groot & klein

Een rondje met het grootste reizende reuzenrad van Nederland, de allerkleinsten in de draaimolen, modder happen op de survivalbaan of een recordtijd neerzetten op de quadbaan; het kan allemaal tijdens de Boerendag. Breng een bezoek aan de kermis of aan de kinderboerderij met meer dan 70 dieren. Na afloop laat je je geheel in stijl vastleggen op de gevoelige plaat door plaats te nemen in de trailer van Fotobusje.nl. Zo houd je een dierbare herinnering over aan deze bijzondere dag.

Op een Boerendag mag de tractor uiteraard niet ontbreken. Ieder jaar trekkende prachtige oldtimers duizenden liefhebbers naar Wâlterswâld. Een unieke kans om de oldtimers in volle glorie te aanschouwen en te genieten van het gezellige geronk van de klassieke motoren. Verzamelaars van antieke spullen kunnen bovendien hun hart ophalen bij de Boerenboelgoed. Sfeervolle antieke spullen en prachtig materiaal uit grootmoeders tijd gaan hier per opbod onder de hamer. Sla uw slag!

Ook voor paardenfans zijn er volop spectaculaire demonstratie om van te genieten. Het neusje van de zalm uit de paardensport laat u de fijne kneepjes van de diverse disciplines zien. Van western tot vrijheidsdressuur. Josh Clemens verzorgt met zijn showteam onder andere een spectaculaire Wild-West show. Een absolute aanrader voor iedere paardenliefhebber.

Muzikale traktaties

Diverse artiesten uit de regio zullen van zich laten horen. Ook kunt u terecht bij de aanwezige ondernemers uit de regio voor een hapje en een drankje. Markeer zaterdag 28 juli daarom alvast in uw agenda voor de leukste familiedag van het jaar. We zien u graag op de Boerendag in Wâlterswâld!

Theaterspektakel de Stormruiter geeft een voorproefje

Tijdens de Boerendag brengt de organisatie van de Paardendagen de Stormruiter naar Wâlterswâld. Het muzikale theaterspektakel De Stormruiter belooft een van de grootste cultuurproducties van 2018 te worden. Deze show met het Friese paard in de hoofdrol was in no-time uitverkocht en mag zich in september en oktober voorbereiden op maar liefst 100.000 toeschouwers. De voorbereidingen zijn in volle gang met vele acteurs, figuranten en ruim honderd overwegend Friese paarden.

De Stormruiter is een theaterstuk geschreven in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele hoofdstad van Europa. Dit is gedaan in opdracht van het KFPS Royal Friesian en Stichting Faderpaard. De Stormruiter gaat over de strijd tegen het water en het ontstaan van het Friese paardenras. Samen met honderd Friese paarden vertellen Ellen ten Damme, Jelle de Jong, Annemaaike Bakker en andere topacteurs dit machtige verhaal. De Stormruiter is het verhaal van Hauke Haien, dijkgraaf van een dijk in het Bildt die de Friezen eeuwenlang tegen het water moet beschermen. Het realiseren van dit nobele levenswerk levert hem een strijd op tegen roddelaars en sceptici, maar vooral tegen de natuur.

Op de Boerendag komen hoofdrolspelers Jelle de Jong en Annemaaike Bakker, samen met de Friese paarden en hun trainers Jan en Susan Bouwman om het publiek een voorproefje te geven. Dit is een unieke kans om alvast iets te zien van dit theaterspektakel. Via www.paardendagen.nl kunnen de kaarten voor de Boerendag eenvoudig besteld worden.

Anne Krüger met ‘The harmony of Black & White

Paarden, honden, geiten en eenden; het lijken dieren die je tegenkomt tijdens een gezellige middag op de kinderboerderij. Maar Anne Krüger uit Duitsland bewijst al enkele jaren dat zij met deze dieren een fantastische show kan geven. Dit jaar is ze met haar veestapel maar liefst twee keer te zien op de Boerendag.

Jesus Garcilazo Barrera uit Mexico

Hij heeft schoenmaat 38, maar dat stopt hem niet! Hij is de Wereldklasse Mexican Charro & Trick Roping. Op de Boerendag geeft deze artiest, want zo kunnen we hem wel noemen, twee optredens tijdens de Paardenkrachtenshow.

Tentfeest met de D!kdakkers

Op de zaterdagavond van de Paardendagen is het feest in de feesttent met de Dikdakkers! Anton en Hans treden al jaren op als feestduo met 100% feestgarantie door interactie met het publiek. De hits ‘Cowboys & Indianen’ en ‘Het Vliegerlied’ zijn slechts een kleine greep uit het repetoire.

