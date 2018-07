Zondagmiddag Veenhoopfestival uitverkocht

Publicatie: ma 23 juli 2018 23.25 uur

DE VEENHOOP - De populaire zondagmiddag van het Veenhoopfestival is al in de voorverkoop uitverkocht. Sinds jaren is de zondagmiddag een 'reüniemiddag' geworden en zeer populair bij de bezoekers.

Het festival heeft weer een uitgebreid scala aan bands, verdeeld over 4 dagen. In totaal spelen er 30 bands. Een grote naam is Guano Apes. De Duitse band is onder andere bekend van 'Open your Eyes' en 'Big in Japan'.

Verdere namen zijn o.a. Dirty Daddies, Danny Vera, Mooi Wark, White Cowbell Oklahoma, Alice Springs en Bökkers. Op een podium naast de feesttent staan diverse opkomende en lokale bands geprogrammeerd.

Voor alle dagen, behalve de zondagmiddag zijn nog kaarten beschikbaar. Het festival vindt plaats van 3 t/m 6 augustus.