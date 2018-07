Ex rijdt vrouw van de weg bij Oudehorne

Publicatie: ma 23 juli 2018 20.10 uur

OUDEHORNE - Een automobiliste is zondag, even na middernacht, van de weg gereden op de Schoterlandseweg in Oudehorne. De vrouw werd bij de rotonde ter hoogte van garagebedrijf Van Damme klemgereden door haar ex en even later van de weg geduwd. Verder werd haar auto door deze 31-jarige man uit Gorredijk vernield.

Door de vrouw werd aangifte gedaan tegen haar ex en hij werd maandagochtend door de politie aangehouden. De aangeefster verklaarde bij de politie dat de bestuurder van een grote zwarte 4 x 4 auto mogelijk getuige zou zijn geweest van voornoemd voorval. De politie verzoekt deze getuige om contact op te nemen in verband met de afhandeling van de aangifte.