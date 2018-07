Drachtster (34) wilde buurtfeest verzieken

Publicatie: ma 23 juli 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een ex-inwoner van Drachten (34) die medio april had gedreigd met messen een einde te willen maken aan een buurtfeest, is maandag door politierechter Maaike de Wit veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar. De rechter hield in grote mate rekening met de huidige toestand van de verdachte: hij wordt begeleid en hij wil zich laten behandelen. Bovendien slikt hij nu de juiste medicijnen voor zijn ADHD.

Feest verzieken

In april stond het er een stuk slechter voor met de man. De politie was wel vaker aan de deur van zijn woning aan Stelpswyk geweest voor klachten over geluidsoverlast. Toen op 14 april middels een flyer een feest werd aangekondigd, reageerde de man. 'Ik dacht, ga hun feest even verzieken', zei hij. Zijn toenmalige vriendin belde de politie, ze zei dat het niet goed ging met haar vriend. Toen de politie arriveerde had de Drachtster een mes in de broekspijp en in de band van zijn broek, terwijl hij een ander mes aan het slijpen was.

Arrestatie-eenheid

Hij zei dat hij boos en opgefokt was. Hij dreigde een buurman af te zullen maken. Uiteindelijk ging de politie weer weg, maar de vriendin belde even later weer om te zeggen dat de agenten de situatie hadden onderschat. De Drachtster werd uiteindelijk met de hulp van een arrestatie-eenheid aangehouden. De man zei dat hij zijn woorden nooit waar zou maken. Zijn enige doel was dat hij geen last zou hebben van het feest. Een jaar eerder was het ook misgegaan, toen had hij de schutting van een van de buren vernield.

Flatscreen

Ook toen ging het om geluidsoverlast, ditmaal was de verdachte de veroorzaker. Hij was des duivels omdat de politie volgens zijn zeggen al twee keer zijn flatscreen had meegenomen. De zaak werd geseponeerd als de man de schutting zou repareren en als hij geen strafbare feiten zou plegen. Dat laatste was dus niet gelukt. Sinds kort is de man in rustiger vaarwater terechtgekomen. Hij heeft de juiste medicijnen voor zijn ADHD en hij is zeer te spreken over de mensen die hem momenteel begeleiden.

Alcohol- en drugscontroles

Destijds was er sprake van overmatig drank- en drugsgebruik, maar dat is volgens de man verleden tijd. Hij zou zelfs gestopt zijn met drinken en drugs. De rechter bepaalde dat hij de komende twee jaar moet meewerken aan alcohol- en drugscontroles. Hij komt onder toezicht van de reclassering en hij blijft onder de hoede van de instelling voor begeleid wonen, waar hij nu ook al zit.