Raad T-diel: 'Dit wordt een latertje'

Publicatie: ma 23 juli 2018 10.44 uur

BURGUM - Al van te voren wist 'iedereen' bijna zeker dat het 'een latertje' zou worden, deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces, donderdagavond. De agenda liet dat eigenlijk al zien, met toch punten als het ‘vermaledijde’ regenwatersysteem, de toegang tot het te renoveren AZC in Burgum, en de verfoeide uitzetting van asielzoekers naar Afghanistan. Kwam daar nog bij de plannen om de raadszaal een ingrijpende upgrade te geven en het was duidelijk: dit ging een lange avond worden. En dat bleek achteraf een soort ’self fulfilling prophecy’, want het liep tegen half één op de wel zeer vroege ochtend van vrijdag, eer burgemeester Jeroen Gebben iedereen een 'moaie fekânsje' toewenste. Erwin Duursma had in zijn eerste verbale bijdrage overigens de toon gezet toen hij iedereen ‘goedemorgen’ wenste… Een lange en tamelijk ‘drege sit’, deze laatste raadsvergadering en dat had alles te maken met de aard van de onderwerpen.

Het ‘fragehealoerke’ was de gebruikelijke ‘grienmank’ van merendeels practische zaken met als ‘leitmotiv’: ‘wat docht de gemeente?’ De betonblokken in Tytsjerk, de herbouw van sporthal Westermar, de brug in Burgum, het rvs in het zwembad, het budget van de thuiszorg dat bijna op is. In feite marginale zaken, maar toch belangrijk genoeg om er over te praten.

De eerste inspreker was Johannes Veenstra, vaste klant bijna, hoewel hij daar naar eigen zeggen helemaal niet blij mee was en dus ging het over het regenwateropvangsysteem in nieuwe woningen. Wethouder Andries Bouwman noemde het al een ‘hoofdpijndossier’ en eigenlijk zei die kwalificatie genoeg. Meestal en ook dit keer, gaat het dan om onvoldoende of falende communicatie en dat woord zou nog vaker opduiken in het debat deze avond. "Der wurde noch altyd sprookjes verteld", omschreef Veenstra de situatie, "der wurdt oan ‘woordgymnastiek’ dien." Peter van de Hoef (PvdA) gaf de wijze raad mee ‘om een tandje bij te zetten’. Nynke Koopmans (VVD) was rigoureuzer in haar statement: "Wy soene hjir grutsk op wêze moatte, mar wy skamje ús de eagen út de kop."

De volgende beide insprekers, Herman Annema en mevr. Kloosterman, kaartten de locatie van de ingang van het nieuw te bouwen AZC aan. De termen ‘reuring op de buurt’ en ‘beangstigend’ en ‘gevaarlijk’ vielen en ook hier was sprake van een niet optimale communicatie. Ellert Jan Radema uit Jistrum vroeg in zijn inspreekbeurt aandacht voor zijn wens om niet naast zijn bedrijfspand te hoeven wonen, zoals in het bestemmingplan staat. “Ik ha in prachtich hûs oan de Iestwei en dêr wol ik graach wenjen bliuwe.”

Een punt dat ook al redelijk frequent op de ageda heeft gestaan, is het beleid van de gemeente inzake de uitzetting van asielzoekers naar met name Afghanistan. Mevr. Joke Schaapman van Amnesty International lichtte de raad voor over de situatie daar en die vatte ze in feite samen met het woord ‘mensonterend’. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) was niet tevreden met de antwoorden op haar schriftelijke vragen in dezen, en ze kondigde alvast voor september nieuwe vragen aan. “Wij als gemeente hebben een zorgplicht, maar wat doen we daat nu mee. Wij roepen de gemeente op om niet klakkeloos het rijksbeleid te volgen. Niet wegkijken dus.” Ze kreeg, zoals te verwachten was, steun van Jantsje van der Veen (CU): “Dit jout ús grutte soarch, dit is ûnbegryplik.”

Ook Saskia van der Werf (PvdA) maakte zich zorgen: “Dit is stuitend, we moeten een duidelijk signaal afgeven.” Dineke Wagenaar zocht naar eigen zeggen ‘naar feiten’. Burgemeester Jeroen Gebben, hij heeft dit dossier in zijn portefeuille, legde uit dat het beleid niet is veranderd: “Der wurdt in soad ‘stille diplomatie’ brûkt en dy is net echt sichtber, wy sitte regelmjittich yn in spagaat. Wy kinne net samar ôfwike, ik sil net administratyf ûngehoarsem wêze, ús sinjaal is ‘luid en duidelijk’ erkend yn Den Haach.”

Opmerkelijk was de verklaring die Piet Reitsma (FNP) aflegde aangaande het punt over de rapportage van de verkiezingen van maart. Hij was ‘not amused’ over de ‘acte van onvermogen foar de hjoeddeistige foarsitters’: “Fansels binne der flaterkes makke, mar der binne gjin ûnwettige saken bard. Mar ik lûk it my bot oan. Ik ferklearje hjirby dat ik nea wer lid fan in stimburo yn Tytsjerksteradiel wêze wol.” En dat leverde uiteraard een hele discussie op. Burgemeester Jeroen Gebben zei wel begrip te hebben voor Reitsma’s standpunt, hij pleitte voor meer instructie en betere training.

Laatste heikele punt was de aangekondigde renovatie van de raadszaal, ‘redecorating’, in ‘geef Frysk’. Het gaat dan om niet alleen de raadszaal, maar ook om de publieksruimte, een klus die begroot is op vier ton. En dat schoot diverse raadsfracties toch wel in het verkeerde keelgat. Over de noodzaak waren ze het gauw eens, ‘it sil tiid wurde’, maar over het moment bestonden twijfels. “Wachten op betere (financiële) tijden“, stelde Berber van Zandbergen (GrienLinks) voor. Er gingen stemmen op om het project op te delen, de raadszaal en de publiekshal. De laatste zou dan prioriteit kunnen krijgen. Dineke Wagenaar pleitte voor creatieve oplossingen, ‘out of the box-tinke’, zoals zij het noemde. Maar in feite raadsbreed werd het gevoel gedeeld dat dit, met grote uitgaven in het verschiet, niet de tijd is voor zo’n duur project.

Burgemeester Jeroen Gebben zei er een ‘dûbel gefoel’ aan over te houden: “Dit is net mear optimaal en up to date, maar wy moatte ek nei ús finansjele polsstok sjen. Wy hawwe sparre, it is gjin nij jild. Losknippe is in opsje, mar kostet faaks noch mear.” Conclusie, ‘der moat noch mar ris yngreven oer kediesd wurde’. Oftewel: we komen erop terug.