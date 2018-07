Hynstedagen feest voor de liefhebbers

Sumarreheide - De 20ste editie van de Hynstedagen op Sumarreheide trof het met het weer, sterker nog, de omstandigheden waren vrijwel ideaal, al was het zo nu en dan, vlak na het middaguur bijvoorbeeld, wel erg warm voor zowel deelnemers als toeschouwers. Maar de meeste zorg gold de paarden, immers, dat waren merendeels van die prachtige, gitzwarte Friezen. Maar het ging allemaal goed, iedereen genoot van het fraaie schouwspel. Want dat is een van de grote voordelen van dit soort evenementen, je hoeft niet echt een kenner of een indsider te zijn om van al dat fraais te kunnen genieten. Donderdag was het nog niet echt druk, vrijdag waren er al behoorlijk veel kijkers, maar zaterdag spande de kroon, toen rondom het concoursterrein vele honderden liefhebbers zaten en stonden te kijken.



Het was zoals gebruikelijk een bomvol programma met een groot ‘ferskaat’ aan rubrieken, waardoor er eigenlijk voor iedereen wat wils was. Donderdag was de dag van de dressuur, op vrijdag bepaalden de pony’ s voor een groot gedeelte het kijkspel en zaterdag was het tijd voor het tuigen en en aantal fraaie showrubrieken. Een van die showrubrieken bestond uit een optreden van een heuse Romeinse strijdwagen, getrokken door liefst vier Friezen. Er had nog een spektakel met vuur aan te pas zullen komen, maar in verband met de grote droogte en dus het bijbehorende brandgevaar, werd dat onderdeel wijselijk van het progamma geschrapt. Maar wat er overbleef was spectaculair genoeg, die Friese paarden gaven vol gas en ze deden met hun hoeven en de snel draaiende wielen het stof hoog opwervelen. Op vrijdag waren het de pony’s, voorgebracht door kinderen waarvan de jongsten nog geen drie jaar waren. Altijd een prachtig gezicht, die enthousiaste kinderen en de al even enthousiaste pony’s, waarvan sommigen nauwelijks zo hoog reikten als hun begeleiders.

Het was warm voor de beestjes, maar daar hadden bijvoorbeeld de Shetlanders geen last. Het publiek bestond zoals gebruikelijk uit het bekende ‘omsittend laach’ van heiten en memmen, pake’s en beppe’s. Ladyspeaker Nynke Koopmans mocht het allemaal aan elkaar praten en zij bechikt over de kennis en vaardigheden om naadloos aan te sluiten bij de uitstraling van een dergelijke rubriek. Natuurlijk werden er prijzen uitgereikt, het is perslot van rekening een wedstrijd, maar alle deelnemers ging met de complimenten van de jury en de spraakstalmeester naar huis. Zo doe je dat bij kinderen. Zaterdag kleurde het bruin verbrande gras van het concoursterrein af en toe bijna compleet zwart bij de vele rubrieken met Friese paarden, variërend van tuig-onderdelen tot keuringen. Dat laatste onderdeel is voor de echte kenners en liefhebbers, de meeste leken kunnen de verschillen tussen mooi-mooier-mooist bij lange na niet onderscheiden, maar dat mocht de pret niet drukken, alle deelnemers kregen gul applaus van het enthousiaste publiek.

En samen met het prachtige weer maakte het schouwspel deze 20ste afevering van de Hynstdagen tot een succes. Extra cachet aan deze jubileum-editie gaf de aanwezigheid van Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. Uiteraard werden zij beiden ook ingeschakeld bij het uitreiken van een aantal prijzen, een taak waar ze zich even enthousiast als routineus van kweten.

