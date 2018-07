Laatste Brommersprint in Jubbega

Publicatie: za 21 juli 2018 20.49 uur

JUBBEGA - In Jubbega werd zaterdag de allerlaatste Brommersprint in deze plaats gehouden. Na 30 jaar trekt de organisatie de stekker er uit. Financieel is het niet meer mogelijk er een voldoende aantrekkelijk evenement van te maken.

30 jaar geleden was Jubbega de grondlegger van de brommersprint. In het dorp werd veel gesleuteld aan bromfietsen en soms werd illegaal wel eens een snelheidsmeting met elkaar gedaan. Zo ontstond het idee er een officieel evenement van te maken.

Tegenwoordig zijn het voornamelijk scooters die omgebouwd worden tot snelle machines. Soms is het getunende motorblok nog het enige originele onderdeel. Het frame en andere onderdelen worden vanaf de grond opgebouwd.

Naast de brommersprint waren er ook een wedstrijd van de VTBM grasbaanrace en een toertocht voor antieke brommers. Voor de kinderen was er een mini-kartbaan.

