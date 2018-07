Schuurbrand in Siegerswoude

Publicatie: za 21 juli 2018 16.58 uur

SIEGERSWOUDE - In Siegerswoude vloog een schuur aan de Foarwurk in brand. De brandweer van Ureterp werd omstreeks 15.30 uur gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer stond op het erf van een woning het dak van de schuur in brand.

De brandweer wist de brand snel te blussen.