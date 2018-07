Stroomstoring in Tijnje en Langezwaag

Publicatie: vr 20 juli 2018 18.42 uur

TIJNJE - In de regio Tijnje en Langezwaag is sinds 18.15 een stroomstoring. Of er meer naastgelegen dorpen zijn getroffen is op dit moment niet bekend.

Volgens Liander is de storing uiterlijk om 20.15 weer opgelost.